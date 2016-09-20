山西銀監局：今年將關退21家煤礦 涉及50億人民幣

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山西銀監局局長張安順表示，山西省今年將關閉退出21家煤礦，並對16座未履行核准手續擅自生產建設的煤礦採取強制措施停止違法違規生產和建設，涉及49.6億元人民幣（下同）貸款。他還稱，將最大限度維護銀行債權和盤活信貸資源。

根據官方的數據顯示，截至目前，山西省全省銀行業金融機構透過承銷或購買企業債、公司債等方式，向省屬煤炭集團提供直接融資餘額達2,065億元，較年初新增380億元，增長23％。

(工商)