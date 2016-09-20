熊黛林證實閃嫁富商郭可頌 12月辦婚禮

熊黛林（左）稱郭可頌是Mr.Right，2人已申請註冊結婚。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

熊黛林（左）與郭可頌的結婚申請書。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

港媒今天（9月20日）爆出女星熊黛林已與交往2年的香港富商郭可頌在9月初登記結婚，並已共築愛巢，正在同居，預計年底成為「郭太太」。熊黛林的經紀公司證實此事，表示2人已向主管機關申請登記結婚註冊，正在排隊等通知：「有好消息會第一時間跟大家分享，謝謝大家的關心。」

35歲的熊黛林曾和香港天王郭富城交往7年，2013年4月分手，熊黛林一度神傷憔悴；2014年熊黛林被拍到與女星郭可盈的弟弟、身家上億的富商郭可頌親密外出，新戀情曝光；去年她來台為主演的電影《葉問3》宣傳時，大方談男友，今年3月，熊黛林宣布郭可颂求婚成功，日前秀出3克拉訂婚鑽戒，宣布：「我找到我的Mr.Right了！」

港媒表示，2人預計12月舉行婚禮，但熊黛林稍早前表示因工作檔期延後，婚禮也可能會往後延。

(旺報)