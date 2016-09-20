騰訊取代搜狐 成搜狗最大股東

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9月20日消息，據搜狗提交的SEC最新的訊息顯示，騰訊已取代搜狐成搜狗最大股東，持股比例高達45％，搜狐持有搜狗的比例為38.35％。

2013年9月，騰訊宣布向搜狗注資4.48億美元，並將搜搜和QQ輸入法業務與搜狗現有業務進行合併。交易完成後，騰訊獲得搜狗完全攤薄後36.5％股份。當時，騰訊就表示騰訊持股比例會增加至40％左右。

騰訊投資搜狗之後，搜狗的營收持續增長。2015年全年收入近6億美元，年增長53.4％。非美國會計準則下，搜狗2015年全年淨利潤超過1億美元，接近2014年的3倍。

新近公布的今年第2季財報顯示，搜狗收入達11.5億元人民幣，年增長27％；非美國通用會計準則下淨利潤為2.2億元人民幣，年增長30％。

(工商)