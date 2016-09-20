美政府系統出包 誤發858移民公民資格

美國國土安全部昨天公布內部審計報告指出，美國政府誤發公民資格給至少858名移民，這些人來自對美構成國安隱憂或是移民詐欺嚴重的國家，他們原本即將接到驅逐出境的命令。

美聯社報導，國土安全部督察長羅斯（John Roth）發現，這些移民使用不同的姓名和出生日期，向美國國籍暨移民局（USCIS）申請公民資格，由於美國政府資料庫沒有他們過去的指紋紀錄，因此無法查到這些差異。

這份報告並未列舉這些移民的姓名，但羅斯底下的審計人員說，他們全部來自「特殊利益國家」，也就是威脅美國國安的國家，或移民詐欺猖獗的鄰國。報告沒有點名是哪些國家。

國土安全部指出，這項發現反映出移民官員長久以來遭遇的難題，即過去以紙本儲存的指紋資料紀錄，如今無法透過電子系統搜尋。

該部表示，移民官員正在把紙本檔案輸入資料庫，官員將對可能詐欺的公民申請進行「個案」處理。

羅斯的報告說，聯邦資料庫中指紋紀錄不存在而面臨遞解令的移民和逃犯，多達31萬5000人，其中14萬8000人的資料有待移民暨海關執法局（ICE）審查後，把他們的指紋加入數位紀錄中。1050920

(中央社)