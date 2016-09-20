美非裔牧師遇盤查 慘遭白人女警擊斃

美國奧克拉荷馬州1名手無寸鐵的非裔牧師因汽車熄火停在馬路中央，卻遭白人警察擊斃，警方公布的影片可見他舉起雙手走向休旅車，卻在駕駛座車門旁遭女警開槍擊斃倒地。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述美聯社報導，杜爾沙（Tulsa）警方今天公布數段影片，包括直升機拍攝畫面，內容為40歲的克魯契爾（Terrence Crutcher）遭擊斃前後的情況。

根據影片，這架直升機抵達事發現場上方，拍到克魯契爾走向那輛汽車時，機上1名男子說，「我想可以使用泰瑟電擊槍（Taser）了」，他接著說，「他看起來像個壞蛋。可能想做什麼事情」。

警察局長喬登（Chuck Jordan）在公布影片和錄音前表示，克魯契爾16日遭擊斃時，身上和車上都沒有武器。

從影像畫面無法清楚得知，女警薛爾比（Betty Shelby）為何掏出槍來給克魯契爾致命一擊，也不清楚警方對克魯契爾下了何種命令，地方和聯邦當局正對此展開調查。

克魯契爾的雙胞胎妹妹說：「那個大壞蛋是我雙胞胎哥哥，那個大壞蛋是個父親。」

她說：「那個大壞蛋是個兒子，那個大壞蛋在杜爾沙社區大學（Tulsa Community College）註冊，只希望讓我們感到自豪。那個大壞蛋愛上帝，那個大壞蛋每週到教堂告解。這就是那個大壞蛋。」（譯者：中央社劉文瑜）1050920

(中央社)