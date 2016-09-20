希臘怪物身手全面 NBA公鹿31億肥約留人

報導指出，NBA密爾瓦基公鹿明星前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）已同意與球隊簽下4年1億美元（約新台幣31.4億元）新合約。

The Vertical與ESPN均報導，「希臘怪物」（Greek Freak）安特托昆博預計於今天簽下這份鉅約。

安特托昆博現年21歲，2013年被公鹿在NBA選秀會第15順位選中，上季是他的第3季，繳出亮麗的成績單，出賽80場平均攻下16.9分、7.7籃板、4.3助攻及1.4阻攻。

根據這份新約，安特托昆博年薪約2500萬美元，幾乎達到NBA薪資規定的上限。（譯者：中央社徐崇哲）1050920

(中央社)