「提姆波頓粉」齊聚首映 楊乃文搶先讀完小說

提姆波頓（Tim Burton）執導的電影《怪奇孤兒院》20日在台舉行「怪奇之夜首映會」，演藝圈的「波頓」粉皆以「怪奇風格」走紅毯，朝聖大師作品。壓軸出場的楊乃文剛忙完專輯錄製，以緊身的「哥德風」黑色洋裝出場，身為鐵粉的她已搶先讀完原著小說，更對波頓表白：「我從1989年的《蝙蝠俠》開始就愛上他了！」

許哲珮更不用說，早就寫過〈給提姆波頓先生的一封信〉一歌，表示靈感來自《聖誕夜驚魂》與《地獄新娘》。魏如昀則以寬鬆的「監獄風」洋裝出場，開玩笑說也要效仿許哲珮，「我寫詩給波頓好了！」入圍金鐘的吳姍儒身穿露背粉色洋裝性感出場，不過一開口還是藏不住女孩心：「我因為《剪刀手愛德華》愛上男主角強尼戴普，可惜強尼沒有要娶我！」周蕙、周予天、黃立成等人也共赴盛宴。

電影描述「怪奇孤兒院」裡住了許多擁有特殊能力的小孩，被外界認為概念與漫威的《X戰警》故事雷同。不過波頓解釋：「這完全不是《X戰警》！電影描述的是承受著痛苦的孩子，這跟我小時候的經歷類似，不幸的是直到我長大還是這樣，無法被歸類於社會上的任何一類。」

波頓總是頂著鳥巢頭，一身黑衣，作品風格詭譎又充滿黑色幽默，外人美稱他「鬼才導演」，更多人是直接把他當「怪人」。他接受外媒訪問時不以為意地說：「前一次被說『奇怪』大約是5分鐘前吧！」他21歲就被迪士尼招攬去當動畫師，但自認那不是一段開心的經驗，「我就不是迪士尼的料，當時幫忙製作動畫《狐狸與獵狗》，我怎樣都畫不出可愛的狐狸！」電影27日在台上映。

(中時)