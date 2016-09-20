KID才說「非自願」公開戀情 女友許維恩附和：很後悔
藝人KID（林柏昇）與許維恩傳出緋聞多時，終在今年4月大方認愛，讓粉絲又驚又喜，不過男方日前在節目上直說「公開非自願」，若不是被偷拍到「能不承認就不承認」，似乎深怕戀情見光死，而今日許維恩也在活動上附和男友，坦言很後悔公開。
KID日前在新主持的節目《18歲不睡》上，直說自己很需要愛情，但能不公開就不公開，而女友許維恩似乎也有相同想法，在今日出席「美圖M6」活動時，表示自己也很後悔，因為公開後帶來不少困擾，如只要對方PO文，網友就會一直tag提醒她，讓她驚呼「又來了。」
據《ETtoday》報導，今日與許維恩一同出席活動的，還有邵雨薇以及張景嵐，雖然其他2人各自都有緋聞男友，但卻只有許維恩戀情曝光，她也以「過來人」身分給予她們建議「打死不認」讓全場所有人笑翻，
(中時電子報)
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