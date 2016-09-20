林智勝第30轟 中信大勝桃猿

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中華職棒中信兄弟和Lamigo桃猿今天在桃園球場交手，中信前8局已打好勝利基礎，林智勝還揮出本季第30轟，雖然Lamigo在9局下反撲，中信終場仍以12比4贏球。

Lamigo上禮拜被義大犀牛狙擊，錯失戰績榜首寶座，Lamigo這週先在桃園與中信兄弟交手，再到台南與統一7-ELEVEn獅進行3連戰，希望討回顏面。

此役Lamigo推出賽格威（Zack Segovia）掛帥先發主投，中信兄弟則以耐森（Nathan Long）應戰。

中信兄弟此役轟出2發全壘打，林智勝和陳子豪都用大棒子幫助球隊得分，加上耐森順利壓制對方打線，順利以8分之差贏球。

耐森6.2局僅掉3分獲得勝投，賽格威6局失9分，承擔敗投。1050920

(中央社)