萬豪收購喜達屋獲准 23日前完成交易

中國商務部今(20)日批准了萬豪國際(Marriott)收購喜達屋(Starwood)酒店及度假村國際集團的交易，從而為交易完成掃清了最後一道監管障礙。萬豪與喜達屋表示，預計將於9月23日美股開盤前完成交易。

在此之前，包括美國、歐盟和加拿大在內的40多個國家和地區的監管機構已批准了此項交易。中國商務部上月宣布，將其對這一併購案的審查期限延長至多60天。中國安邦保險集團曾出價132億美元競購喜達屋，但在萬豪提價之後退出了競購。

萬豪與喜達屋合並後將成為全球最大酒店集團，市值高達360億美元，旗下擁有5,500家酒店和超過110萬間客房。

(工商)