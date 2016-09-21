廉航市場一枝獨秀 越捷航空飛了就喜歡！

越捷航空2016年底前將開通台北-河內、高雄-胡志明市新航線。(圖片來源：越捷航空)

這幾年台越交流日益密切，Vietjet越捷航空自2014年底開通台北往返胡志明市航線後，快速成長令各界驚豔，無疑搭起兩地親友之間的橋樑，同時促進兩地間貿易和觀光成長。越捷更預計10/30開通台北往返河內航線、12/12開通高雄往返胡志明市航線，成為往返台越兩地、在台航點最多的航空公司。

越捷將於10/30開通台北往返河內航線、12/12開通高雄往返胡志明市航線。(圖片來源：越捷航空)

為慶祝新航線的開航，越捷9/21至9/23下午1時至3時釋出10萬張0元起機票（不含稅及手續費），促銷航線包含台北–胡志明市、台北–河內、台南–胡志明市、高雄–胡志明市。欲知更多詳情，請上越捷官網與臉書。

飛了就喜歡！越捷榮獲最受青睞航空公司

「飛了就喜歡！」是越捷航空公司的口號，且提供旅客最舒適的搭乘體驗是該公司不斷努力的信念。越捷航空從開始營運至今，已獲得多項國際知名大獎肯定，其中包含亞太旅行協會金獎、2015年TTG旅遊大獎的「亞洲最佳廉航」獎項、20大永續發展品牌及年度最佳航空業者，並於2015亞太地區史蒂維商業大獎中獲得「最佳航太國防運輸」的殊榮。

日前越捷航空更被尼爾森選為2015亞洲500大品牌。越捷航空副總經理阮氏翠萍女士（Ms. Nguyen Thi Thuy Binh）表示：「越捷很榮幸這幾年來能持續受到各界的肯定，我們致力於提供往返台越、其他亞洲國家的旅客高品質與便利的服務。」

越捷航空受多項國際大獎的肯定。(圖片來源：越捷航空)

越捷以高品質服務、超優惠的票價及多元的艙等，使乘客享有愉快飛行體驗、親切機組人員、舒適座位、美味飲食，以及充滿驚喜的機上活動。

越捷SkyBoss艙等提供旅客高品質的服務。(圖片來源：越捷航空)

持續購買新飛機 提升區域連結與便利

因應載客需求及進一步推動未來成長，越捷積極與世界各公司合作，今年5月越捷航空向美國波音公司購入100架波音737 MAX 200型飛機，總價值高達113億美元，這是越南民航史上最大的一筆商用飛機訂單，美國總統歐巴馬和越南國家主席陳大光一同出席見證這場簽約儀式。越捷日前也於河內完成購買20架A321空中巴士飛機，總價值約達23.9億美元。

越捷航空今年5月購入100架波音737飛機。(圖片來源：越捷航空)

越捷的總裁兼執行長阮氏芳邵族女士（Ms. Nguyen Thi Phuong Thao）說：「越捷航空不停拓展國際航線，每次的投資將提供旅客更完善的服務，且有助越捷航空的成長與區域中各城市的連結。」

2016年底前，越捷航空將開通四條台灣往返越南航線，台、越兩地交流會更密切。(圖片來源：越捷航空)

拓展新航線與舉辦活動 台越交流邁新里程碑

為因應台越兩地頻繁的商務及觀光往來需求，越捷航空將開通台北─河內航線、增開台南─胡志明市航線至每週五班，以及年底開通高雄─胡志明市航線。2016年底前，越捷航空將經營四條台灣往返越南航線，成為往返台越兩地、在台航點最多的航空公司，也為越捷航空的發展立下全新的里程碑，同時展現深根台灣市場及拓展全球的決心。

除了拓展航線，越捷航空也在台舉辦多項活動，與台灣民眾有更多的互動。越捷日前參與台灣國際熱氣球嘉年華，舉辦一系列精彩的活動，邀請民眾免費搭乘越捷航空的熱氣球，從高空欣賞美麗的台東，並與越捷的飛行員、比基尼模特兒近距離接觸。

越捷參與台灣國際熱氣球嘉年華，期望拉近台越距離。(圖片來源：越捷航空)

越捷參與台灣國際熱氣球嘉年華，期望拉近台越距離。(圖片來源：越捷航空)

越捷更在台灣舉辦中秋聯歡活動，現場除了大型移動舞台、樂團精彩演出外，還有越捷兔女郎的性感熱舞。雖然天公不作美，但仍吸引許多來往民眾停駐觀賞表演，更有超過300名現場民眾與穿著越捷空姐制服的人員互動抽獎。

(中時電子報)

越捷航空在台舉辦中秋聯歡活動，與台灣民眾慶祝中秋節。(圖片來源：越捷航空)