安倍會希拉蕊 談國際局勢與TPP

我要評比

日本媒體報導，為出席聯合國大會在美國紐約訪問的日本首相安倍晉三於19日（台灣時間20日）與美國總統候選人希拉蕊．柯林頓會談，談國際局勢，也談跨太平夥伴協定（TPP）。

安倍與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）舉行會談，兩人都同意美日同盟是很重要的。鑑於北韓發射彈道飛彈、核試、中國大陸海洋行動活絡化等情況，安倍強調：「亞太地區的安全保障環境趨於險峻，希望加強美日同盟。」

希拉蕊說：「美日關係不僅是亞洲，也是實現世界和平與繁榮必要的要素。」

兩人也針對TPP交換意見。安倍希望美國能早日批准加入TPP一事。但希拉蕊表示，就現狀來看，她憂心加入TPP可能對美國的勞工不利。

這場會談是安倍應希拉蕊陣營的要求而舉行，約談了50分鐘。距離美國總統大選投開票日不到2個月的情況下，美國總統候選人與日本首相舉行會談，實屬罕見。

日媒表示，可能是希拉蕊想給選民知道她重視美日同盟，與共和黨總統參選人川普（Donald Trump）呈對比。1050920

(中央社)