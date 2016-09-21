34歲張韶涵穿制服重返少女時代

張韶涵扮高中生拍新歌MV。（天涵音樂提供）

張韶涵扮高中生拍新歌MV。（天涵音樂提供）

張韶涵扮高中生拍新歌MV。（天涵音樂提供）

張韶涵日前拍新歌〈還記得嗎〉MV，重返少女時代扮高中生，已34歲的她，戴上俏麗短髮的假髮、穿上學生制服，不僅拿球棒拯救被欺負的男主角，私底下不會騎機車的她，騎車談情說愛，還搞笑問被載的男主角：「有買保險嗎？」

為了重現校園背景，她騎著復古「小綿羊機車」，開拍前自我安慰「會騎腳踏車，應該就會騎機車吧」，所幸她平衡感好，一下子就學會，順利完成拍攝。〈還記得嗎〉MV今起在YouTube張韶涵官方頻道播出。

(中時)