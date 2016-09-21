布裘爆離婚 「教養歧異」無第三者
布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）這對好萊塢最受矚目的銀色夫妻宣告離婚！兩人當年因合作《史密斯任務》擦出愛火，讓小布毅然決然與結婚5年的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）離婚，交往10年後終於在2014年在法國結婚。裘莉於15日已訴請離婚，澄清並無第三者，裘莉的律師已向記者證實此事，理由是「為了家庭健全著想」，雙方對孩子的養育觀念存在著「無法消除的歧異」。
布裘上月才剛慶祝結婚2周年，沒想到不到1個月就驚傳婚變。據了解裘莉離婚條件之一是要求所有兒女的單獨撫養權，兩人育有2女希洛（Shiloh）、薇薇安（Vivienne）、1子諾克斯（Knox），也先後領養了2名來自衣索比亞的女兒扎哈拉（Zahara），以及越南的兒子帕克斯（Pax）。
布裘身家高達128億，名下還有不少房產和酒莊，婚前有簽協定，兩人若離婚各自帶走婚前財產，婚後賺的錢則均分6份，為子女成立信託基金。
(中時)
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