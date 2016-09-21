五聲音階演唱會 開場「只見人影」
人聲天團「五聲音階Pentatonix」20日晚間在台大體育館開唱，沒想到開場「只見人影」，以完美合音高唱「Cracked」為台北首唱揭幕，隨即團員現身舞台，引起歌迷熱情吶喊。
Pentatonix連續帶來幾首輕快歌曲，原創歌曲「Na Na Na」團員擺動身體，炒熱現場氣氛，兩大男主唱Mitch和Scott帶領團員唱著招牌翻唱曲「Cheerleader」，Mitch更不時將麥克風邀台下粉絲合唱。第一首自創單曲「Can’t Sleep Love」，LED顯示MV中豐富色彩，搭上絕對契合的聲音，Mitch也展現他驚人的超高音，讓人感覺置身在MV中。
唱過數首經典歌曲的Pentatonix，在台北站選唱了天王Micheal Jackson的組曲，並加上Micheal Jackson的經典舞步，接著帶來兩首抒情曲目「Love Yourself」及「Where Are You Now」，粉絲熱情的回應讓團員開心不已，並拍下台灣粉絲大合照。Kevin還送上一段大提琴結合Beatbox的Solo，證明阿卡貝拉不只有人聲。
唱完快節奏歌曲「No」之後，團員各自挑選台下觀眾上台互動，輕鬆地坐在階梯上與粉絲近距離合唱「Misbehavin’」，展現高度的親和力，粉絲也興奮地抓住和偶像自拍的機會。最後奉上壓軸曲「Light In The Hallway」、「Sing」，感謝台灣粉絲給了他們一個難忘的夜晚。Pentatonix明早離台前往香港。
(中時)
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