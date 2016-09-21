紐約爆炸案迅速破案關鍵

美國紐約爆炸案發生不到2天內便將嫌犯逮捕，迅速破案關鍵因素之一，就是嫌犯留下了大量線索。圖為昨天嫌犯被捕後受傷送院的情況。(圖:美聯社)

美國紐約爆炸案發生不到2天內便將嫌犯拉哈米(Ahmad Khan Rahami)逮捕，執法當局之所以能迅速破案有三大關鍵因素，首先是嫌犯留下大量線索，其次是手機警示通報系統立大功，最後則是一位酒吧老闆的警覺。

來自阿富汗的28歲美國公民拉哈米涉嫌上周末相繼在紐澤西州以及紐約市曼哈頓犯下兩起爆炸案，包括聯邦調查局FBI在內的執法人員，在第一起爆炸案發生不到50小時內、在紐約爆炸案發生不到2天內，便迅速找到嫌犯身分並將其逮捕，最為關鍵的因素在於嫌犯留下了大量線索。

嫌犯拉哈米在紐約爆炸案現場留下了指紋還有DNA，這也是警方辨識他身分的關鍵證據；其次，完全沒有遮蔽容貌的他，臉部清楚的被紐約爆炸現場的監視錄影機拍攝下來，也讓警方確認他與案件有很大的關係；而他在案發當天開車從紐澤西到曼哈頓，再從曼哈頓開回紐澤西，也都在過橋時的電子收費紀錄上留下了紀錄。

這種種的證據導致調查人員迅速將他身分辨識出來，並史無前例的，在數百萬支手機系統上發布協尋警示，呼籲民眾提供線索尋找該名男子。

這項手機警示科技原來都內建在智慧型手機內，普遍用來協尋失蹤兒童的Amber Alart，或者是發布地震後的海嘯預警，這次紐約首度使用在爆炸案嫌犯的協尋警示，迅速將資訊廣泛散布在設定的特定區域內手機使用者，比傳統使用電視或廣播警示的方式更直接更有效率，也讓嫌犯的容貌廣為人知。

而警方昨天在紐澤西州林登市找到拉哈米的關鍵，則在於1個酒吧老闆的警覺。當地1名酒吧老闆見到1名男子在他店門口前睡覺形跡可疑，然後認出該男子就是警方正在搜捕的嫌犯，於是通報警方而導致了嫌犯的落網。

(中時電子報)