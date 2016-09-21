MLB》賽揚獎預測 韓崔克斯、克魯伯大熱門

小熊隊韓崔克斯是國聯賽揚獎大熱門。(美聯社資料照)

大聯盟例行賽進入尾聲，本季的賽揚獎競爭激烈，美媒CBSSports的預測出爐，小熊隊韓崔克斯(Kyle Hendricks)毫不意外是國聯第一熱門，美聯則由印地安人隊克魯伯(Corey Kluber)、白襪隊賽爾(Chris Sale)領先群雄。

本季一枝獨秀的小熊隊於上週封王，15勝8敗、2.06自責分率(聯盟第一)的韓崔克斯居功厥偉，鋒芒蓋過隊友列斯特(Jon Lester)。他的頭號勁敵是國民隊的薛爾瑟(Max Scherzer)，薛爾瑟的投球局數已經超過210局，壓倒韓崔克斯(179局)，還有17勝7敗、2.78自責分率做後盾，他有機會擊敗韓崔克斯，拿下生涯第2座賽揚獎。

巨人隊「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)、小熊隊列斯特、道奇隊柯蕭(Clayton Kershaw)、馬林魚費南德茲(Jose Fernandez)也是國聯本季表現頂尖的投手。

儘管老虎、皇家苦追一整季，還是難以趕上印地安人，這多虧了17勝9敗、3.12自責分率的克魯伯。去年以9勝16敗成為美聯悲劇英雄的克魯伯，本季重返2014年的好表現，該年他以18勝9敗奪下賽揚獎，今年有希望再添1座。白襪隊王牌賽爾連5季進入明星賽，是每季都衝擊賽揚獎的好手，不過他本季恐怕還是難以超越克魯伯。

紅襪隊波塞洛(Rick Porcello)、洋基隊田中將大、老虎隊韋藍德(Justin Verlander)亦是美聯菁英級投手，皇家隊半途轉任先發、驚喜寫下12勝2敗的達菲(Danny Duffy)也值得肯定。

(中時電子報)