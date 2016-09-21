美眾院外委會主席重申挺台入ICAO
美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯今天再度重申，強烈支持台灣參與今年的國際民航組織大會，台灣掌握東亞最繁忙的空域，應該有獲得民航安全最新資訊和標準的管道。
羅艾斯（Ed Royce）於新聞稿中再度重申支持台灣參與國際民航組織（ICAO）第39屆大會。他指出，台灣是國際飛航網路中的重要一員，2015年有近6000萬人次旅客出入進出台灣，但台灣至今仍不是負責設定國際飛安標準的ICAO的成員。
羅艾斯表示，透過美國國會2013年的立法，台灣得以參與ICAO第38屆大會並得知重要的飛航一手資訊。ICAO第39屆年會即將召開，他再度強烈支持台灣應納入並參與ICAO。
他還認為，台灣掌握東亞最繁忙的空域，無庸置疑應該擁有獲得民航安全最新資訊和標準的管道，這符合民眾安全的利益。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。