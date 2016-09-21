鐵拳泰森：我已想不起自己是誰

昔日的世界拳王泰森，已經忘卻過去的荒唐歲月。(美聯社資料照)

30年前，以19歲之齡登上《運動畫刊》封面的「鐵拳」泰森(Mike Tyson)在今年7月屆滿50歲，對他而言，昔日輝煌已是過眼雲煙。「我想不起來這個愛現的小鬼是誰。」泰森看著自己當年的相片，「這一切都模糊不堪。」

曾經叱吒風雲、不可一世，如今的泰森選擇遺忘，他無數次成為運動畫刊封面人物，出道、崛起、登頂、坐牢、沒落，每一期的封面故事象徵著他職業生涯的興衰，他已經記不起自己就是這名被稱為「世界最惡男子」的無敵拳手。

「我不再夢到拳擊了，」泰森說，「做家事、接孩子上下學，瑣碎的事情，這就是我現在的生活。」那麼，拳擊曾經使他快樂嗎？「有一點吧，但我以前總是想要的更多，永遠不懂滿足，就算當上冠軍也無法平息我的慾望。」

泰森受邀造訪一所高中，現場近千名的學生裡，只有一個墨西哥小孩跟他說：「你是很強的拳擊手，我聽我爺爺說過。」運動畫刊的記者感嘆，被人們遺忘是一件多麼容易的事，現在年輕一代的人甚至還不知道泰森打過拳擊。

已故的拳王阿里(Muhammad Ali)曾經阻止女兒蕾拉(Laila Ali)打拳，「女人的臉和胸部不是用來挨揍的。」但蕾拉說：「我的對手也是女人，沒什麼好怕的。」蕾拉投入職業拳擊後，拿下兩個量級的世界冠軍，以24勝0敗的戰績退役。

泰森沒有讓兒女繼承他的拳套，他現在生活中的樂趣就是幫助他7歲的女兒學習網球。本屆里約奧運，泰森沒看幾場拳擊，卻是網球的忠實觀眾，「我知道女網是一個波多黎各的女孩(普伊)拿冠軍，她打敗了德國的好手。」

泰森不以過去的人生為傲，只想珍惜眼前的幸福。「我很慶幸能活到50歲，我的下個目標是與家人健康地活到60歲。」泰森說，「我擔心時間過得太快，我喜歡我現在的生活。」卸下往日戾氣的他，跟以前的那位鐵拳已是截然不同的人。

(中時電子報)