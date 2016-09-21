反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議
數千名歐洲民眾今天傍晚聚集在歐盟總部外，以唱歌、跳舞的嘉年華方式，呼籲歐盟不要繼續與美國、加拿大進行跨大西洋貿易協定與全面經濟貿易協定談判。
這場活動是在今天傍晚展開，不少人是下了班之後特別到歐盟總部參加這場抗議活動，民眾手上貼著反TTIP貼紙，高呼「不要TTIP」（跨大西洋貿易協定）、「不要CETA」（全面經濟貿易協定），民眾也高歌「悲慘世界」主題曲「Do You Hear the People Sing?」，希望喚醒歐盟高層對民眾訴求的關注。
目前還是學生的Tina今天和不少同學一起到現場擔任志工，發送傳單與貼紙。她表示，歐盟與美國和加拿大商議中的貿易協定對歐盟有害無利，許多人將因此失業，對失業率已經不低的歐盟將是雪上加霜。
這是繼德國18日在7大城市超過16萬人走上街頭示威之後，歐盟另一個反自由貿易的大規模抗議活動。
歐盟與美國2013年起展開跨大西洋貿易及投資夥伴協定協商，旨在創造消費者高達8.5億人的世界最大自由貿易市場，但這項預計年底完成談判的協定，從協商開始就不獲得歐洲民眾支持，近來包括法國、德國當局也都有不同聲音，也讓協定完成更添變數。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。