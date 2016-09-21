布裘熱戀最終鬧離 合作影片露玄機

好萊塢最受矚目的銀色夫妻檔布萊德彼特與安潔莉娜裘莉打算訴請離婚，他們的相戀至戀情畫上句點，猶如「史密斯任務」的激情冷卻，最後走向茫茫「海邊」，徒留嘆息。

回首兩人2004年合作「史密斯任務」（Mr. & Mrs.Smith），戲裡打得火熱，透露著明眼人都看得出來的秘辛：其實愛苗已在滋長。當時布萊德彼特（Brad Pitt）是珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）的丈夫，他還是出軌了。

還記得他是這麼對髮妻坦白的，「我雖然對妳很抱歉，可是我無法違背傾心安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的真情」，癡情總是要付出代價的，何況是移情別戀的癡情。

於是這三角習題的戀情在好萊塢鬧得風風雨雨，小布被指責是背叛，裘莉被批是搶人丈夫，還有珍妮佛的淚眼婆娑，從2005年起，三人在八卦雜誌的篇幅糾纏了10年。

這期間還不時傳出，即使沒走紅毯之前，裘莉替小布生了孩子，卻因他難忍新歡的強勢而回味前妻的好，於是翻騰的情海再掀波瀾，猶如「舊約聖經」書卷「雅歌」經句：「愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍」。

2014年布裘法國完婚，隔年珍妮佛也另覓歸宿，三角習題各自有解，之後裘莉與布萊德，受命聯合國兒童親善大使，認養第三世界孩童，裘莉切除雙乳替防癌代言，銀色夫妻努力公益，也是影壇佳話。

但是他們救貧扶助的大愛，卻沒有幫助彼此的婚姻生活更契合，也陷入了相愛容易相處難的困境。法國世紀婚禮結束後約莫才3個月，時值新婚在澳洲跑宣傳，就被目擊在下榻飯店陽台大吵。

今年年初，好事的八卦雜誌又披露，其實兩人已經分居1年，意見不合時甚至會動粗，離婚大概就在情人節。算算時間正是裘莉執導，隱射婚姻危機的「海邊」（By the Sea）剛下檔沒多久。

10餘年前的史密斯任務打得火熱，10餘年後兩人再度合體拍片，卻是向海邊傾訴彼此之間的貌合神離，其中苦澀的滋味，不言可喻。

雖傳情人節離婚但是仍拖了半年多才宣布訴離，可見他們也並非沒有努力過，但是努力仍舊不敵裘莉所言，雙方有無法消除歧異的關鍵在於，她一心追求更健全的家庭。

娛樂網站Hollywood Gossip透露，陷入中年危機的小布近年酗酒又嗑藥，在孩子面前失去父親的形象，加上裘莉淡出影壇投身公益，布萊德仍不願放棄大銀幕的風光，於是兩人漸行漸遠。

但是父親的角色猶如家庭的砥柱與磐石，缺了父親的角色，總是有個缺口，就算離異不是第三者介入，裘莉用心良苦追求更健全家庭的期盼，仍如她倆的婚姻，還是徒留遺憾。1050921

(中央社)