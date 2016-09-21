紐約爆炸 點燃大選新戰火！
在美國大選第一場總統辯論登場之前，紐約爆炸事件點燃了兩黨總統候選人之間攻防戰的新焦點。共和黨的川普立即抓住紐約爆炸案的大好機會，大打「反恐牌」；而民主黨的希拉蕊則強調其擁有穩健的「經驗牌」。
在獲悉紐約和紐澤西爆炸案的兇嫌拉哈米是來自阿富汗的歸化美國公民之後，共和黨總統候選人川普昨天在佛羅里達州立即指出，「我們不能再讓這種惡魔繼續下去了」。川普並強調，「如果你們選川普的話，這些問題就會隨之不見了。」
顯然的，川普巧妙的將「移民與恐怖主義」連結在一起，而打出對其有利的「反恐牌」，以助其選情。
與此同時，針對紐約爆炸事件，民主黨的希拉蕊昨天在記者會指出，「我曾坐在戰情室內，我亦分析過威脅，對遏止我們的敵人的行動上我作出了貢獻。我是知道如何做的。」
此外，希拉蕊並指出，在恐怖攻擊執行之前，應設法對情資之辨認與破解，並應在網上之反恐宣傳與招兵買馬方面，加強與矽谷與其他夥伴密切合作。
在下周一即將登場的第一場大選辯論前，國家安全議題顯然已躍居為辯論主題。兩黨候選人已經作出預告。
共和黨的川普昨天已經迫不及待的宣稱，「移民就是國家安全」。川普陣營認為，上周末的紐約爆炸案與明州恐怖砍人事件的發生，將有利於川普的選情。
不過，希拉蕊陣營則認為，這一恐怖攻擊事件的爆發，更會促使選民轉而尋求穩健而有經驗的總統候選人。
(中時電子報)
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