研究：男性焦慮 罹癌風險倍增

最新英國研究發現，男性身心若常極度焦慮死於癌症風險的機率，是正常男性的2倍。(圖片取自達志影像)

現代社會壓力大，民眾普遍會為生活焦慮，根據一項最新英國研究發現，男性身心若常極度焦慮死於癌症風險的機率，是正常男性的2倍，但女性患有這類心理疾病，死於癌症的風險卻不會增加。

英國醫學研究會（Medical Research Council）和英國癌症研究協會（Cancer Research UK）這項研究追蹤了1萬5938名英國人，在這項研究中，共有126名男子（占全體1.8%）和215名女性（占全體2.4%）罹患廣泛性焦慮症（generalized anxiety disorder）。這種焦慮症的主要特點是過度和難以控制地對許多生活感到擔憂，症狀包括肌肉緊張、失眠、無法專心和坐立不安。

在長達15年的調查中，研究人員發現罹患這種焦慮症的男性，死於癌症機率是一般正常男性的2倍。而罹患焦慮症的女性死於癌症風險則未增加。這是因為，男性比起女性較可能藉由飲酒和吸菸來排解焦慮，因而增加罹癌風險。而女性則會尋求醫療協助，所以能趁早檢驗出罹患癌症，讓治療較為容易。

劍橋大學心理健康研究人員芮梅斯（Olivia Remes）表示，醫界普遍不夠重視焦慮症，但透過這項研究，證明焦慮不只是人格特質，而是一種失調，可能與癌症等死亡風險有關。

(中時電子報)