NBA》詹姆斯菜鳥球員卡 拍賣喊價200萬

詹姆斯的天價簽名球員卡。(摘自拍賣網站GoldinAuctions.com)

對於收藏者來說，收集卡總有著難以抗拒的魔力，每年卡片市場都有天價的拍賣案，幾年前「魔法風雲會」的1張卡片以2.7萬美金(約86萬台幣)售出，寶可夢的1張特卡賣到了5萬美金(約159萬台幣)。

球員卡的市場更大，如果是現役球員，還會隨著他的表現而波動。騎士隊詹姆斯今年摘下隊史首座NBA總冠軍，他的球員卡價值飆升。目前有1張詹姆斯菜鳥時期的簽名球員卡，由於保存良好，在網路拍賣競標到6.5萬美金(約206萬台幣)。

NBA史上最高價的球員卡是傳奇中鋒麥肯(George Mikan)的一張紀念卡，數年前以21.8萬美金(約693萬台幣)售出，次高的是喬丹菜鳥時期的一張卡，以10萬美金售出。拍賣網站預估詹姆斯這張卡會競標到20萬美金，可能成為史上最貴的籃球卡。

然而，球員卡始終都是棒球的天下，史上最高價的幾張卡片清一色都是棒球卡。多虧了棒球悠久的歷史與大量的球員，長期雄踞美國最受歡迎的運動，收藏家願意付出任何代價買下珍稀的球員卡。詹姆斯的卡片即使能破籃球卡紀錄，跟棒球卡相比也只是小巫見大巫。

一張T206系列的華格納(Honus Wagner)卡片於1909年問世，由菸草公司製作，當年明星游擊手華格納不願讓小孩子買香菸來收集卡片，因此該卡片只發行了極少的數量。1933年，這張卡片就以50元美金(當時是天價)成為史上最昂貴的卡片。這張卡幾經轉手，2007年居然賣到了280萬美金(約9240萬台幣)！

(中時電子報)