NBA》賭城開盤 看好勇士69勝 籃網墊底

賭城的投注中心看好勇士可以拿下69勝，圖為勇士隊卓雷蒙格林。(美聯社資料照)

勇士隊新球季能拿幾勝？賭城拉斯維加斯的投注中心Westgate SuperBook開出賭盤，勇士隊以66.5勝領先群雄，騎士隊、馬刺隊皆以56.5勝居次，快艇為53.5勝。然而在杜蘭特加盟後，勇士隊又提升為68.5勝。

第1名與第2名相差超過10勝，這屬於相當罕見的情況，通常往年的大熱門落在61.5勝左右，由此可以一窺勇士隊今年的強大。不過上季10勝72敗的七六人卻沒有墊底，賭盤為27.5勝，籃網隊以20.5勝被看衰成為爐主。

(中時電子報)