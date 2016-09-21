布裘訴請離婚 懇求給予家人隱私空間

著名女星安潔莉娜裘莉的律師今天表示，裘莉為了家庭的健全，已訴請和影星丈夫布萊德彼特離婚。彼特也發表聲明，表示非常難過，並懇求媒體遠離他的子女，給予他們隱私空間。

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的律師歐佛爾（Robert Offer）發表聲明說：「是為了家庭的健全，才做出這項決定。她不會對此發表評論，並要求在此時刻給予她的家庭隱私空間。」

路透社報導，法庭文件顯示，裘莉19日以無法化解的歧見為由，向洛杉磯高等法院訴請離婚。

裘莉尋求6個8至15歲孩子的生活監護權，而僅給予布萊德彼特（Brad Pitt）探視權。裘莉未要求贍養費，而她在文件中所舉出的分居日期是今年9月15日。

彼特向時人雜誌（People）發表聲明表示：「此事令我非常難過，但是現在最重要的是我們孩子的福利。在這個具有挑戰性的時刻，我衷心懇求媒體給予他們應有的空間。」

有線電視新聞網（CNN）報導，據稱兩人訴離的導火線是因為孩子起衝突。

據美國影藝消息網站TMZ報導，裘莉要求取得6個孩子的撫養權，並請求法官給予布萊德彼特探視權。這很重要，因為她不希望彼特取得共同生活監護權，只能取得共同法定監護權。

與這對銀色夫妻有關的人士告訴TMZ，裘莉所以決定訴請離婚，與彼特教養孩子的作法有關，她對他的方式極為不滿。

TMZ報導，據悉裘莉想分手純然是為了彼特與孩子的互動關係，並沒有「第三者」。

布裘戀始於2004年，他們因共同主演「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）爆出火花，當時彼特與女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）還有婚姻關係，愛情長跑10年後才於2014年8月結婚。上次兩人公開露面是7月間，他們帶著雙胞胎到西好萊塢享用生日早餐。

裘莉原本已在肯亞領養一個兒子，後來又在衣索比亞領養一個女兒，兩人2006年生下女兒，次年再在越南領養一個男孩，然後於2008年生下龍鳳胎。

他們在2012年宣布訂婚，2014年他們帶著6個孩子在法國米拉法爾莊園（Chateau Miraval）完婚。婚後媒體多次傳出兩人感情生變消息，但他們都破除謠言，這次終於確定分手。1050921

(中央社)