NBA》湖人新星英格拉姆 將從板凳出發
湖人隊即將迎接20年來首度沒有布萊恩的球季，新教頭華頓決定讓今年選秀榜眼英格拉姆(Brandon Ingram)從板凳出發，這個決定再度引起爭議。華頓說：「擔任先發對於年輕球員是一種獎賞，得看他們表現決定。」
上季湖人教練史考特也拒絕讓選秀榜眼羅素(DeAngelo Russell)先發，招來許多罵聲。但是華頓認為這個決定是明智的，「我會把例行賽交給有經驗的球員，再把季末留給年輕球員發揮。」他的方法與史考特相當接近。
19歲的英格拉姆在杜克大學打了36場比賽，「但他沒打過NBA，他得先熟悉連打82場比賽的感覺，」華頓說，「例行賽對身體的操勞可能會讓他很辛苦。」湖人季外砸錢從熱火請來另一名好手盧爾丹，足以勝任小前鋒的空缺。
英格拉姆也能接受教練的做法，他說：「這樣會讓我更有動力去變強。」湖人上季歷經隊史最慘的一季(17勝65敗)，新球季不僅是菜鳥教頭華頓的初試啼聲，也是英格拉姆證明自己的好機會，更是湖人於重建之路上邁開的第一步。
(中時電子報)
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