全美謀殺率增 芝加哥是禍首

全美2014年到2016年的謀殺率，預期上升31.5%。(圖片取自wsj)

美國最近一份最新露出的謀殺率調查研究指出，全美2016年整年度預期升高13.1%的謀殺率，因為芝加哥節節高升的謀殺率，幾乎貢獻了一半增幅。

紐約大學布瑞南中心(Brennan Center)19日發佈全美謀殺情形的調查統計，芝加哥謀殺案增加的數目，遙遙領先全美所有城市，因為芝加哥幫派火拼問題惡化，加上警察人數減少，是成為全美治安敗壞的罪魁禍首。截至19日為止，芝加哥2016年已有累積多達528人死於謀殺，比去2015年整年度的491人還要多。而芝加哥更是唯一在2015年、2016年，每年謀殺率成長的都市，

數據顯示，全美2014年到2016年的謀殺率，預期上升31.5%，而其中謀殺案件增加最多的城市，主要集中在芝加哥、巴爾的摩以及休士頓，其中治安也一直欠佳的巴爾的摩市，2016年謀殺案件儘管仍然在全美居高不下，但比2015年的數目已經明顯減少。

(中時電子報)