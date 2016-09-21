東北風影響清晨微涼 北東雲多易飄雨

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中央氣象局表示，今天持續受東北風影響，各地清晨有涼意，迎風面的北部及東半部雲量較多有局部雨，大台北及宜蘭有時雨勢會較明顯，外出建議攜帶雨具備用。

氣象局指出，今天持續受東北風的影響，迎風面北部東半部還是雲量較多有局部雨，大台北及宜蘭有時雨勢會較為明顯。

溫度方面，各地清晨有涼意，低溫約攝氏23、24度，白天北部、東半部雲層較厚預測高溫大多不超過30度，中南部則晴朗許多，高溫可來到32、33度，雖然近中午有些悶熱，不過高溫延續時間不長，傍晚氣溫稍降後還是感受舒適。

氣象局提醒，東北風影響下，今天在中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島容易出現8至9級強陣風，此外在北部、東半部仍易有長浪，海邊活動的朋友要小心安全。

今天全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低至中等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050921

(中央社)