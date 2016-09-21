美空軍偵查飛機墜北加州 駕駛一死一傷

墜機的U-2偵察機殘骸。(美聯社)

美國空軍一架U-2偵察機週二早晨從位於北加州基地起飛，但沒過多久後就墜毀，兩名機上駕駛雖在墜機前就彈射出機艙，但其中一人不幸死亡。

根據美聯社(AP)報導，這台飛機為了訓練，早上約9點從畢爾空軍基地(Beale Air Force Base)升空，但不久後就墜毀在距離沙加緬度約97公里遠的山上。美國空軍並未透露駕駛的名字，或說明受傷駕駛的狀況。

這架U-2偵察機「蛟龍夫人」(Dragon Lady)可以飛到2.1萬公尺的高空，比一般商業飛機高了兩倍。這架飛機也因為能夠飛到靠近太空的高度，使得它被視為最難在低空駕駛的飛機。畢爾空軍基地有數架單座和雙座U-2偵察機，用來訓練能開這種飛機的駕駛。除此之外，畢爾空軍基地也有T-38教練機和無人偵察機RQ-4全球鷹，並且駐紮了4,500名軍方人士。

(中時電子報)