陳金鋒雕像風波 桃猿緊急處置

陳金鋒原本的雕像，下方有斗大的贊助商橫幅。(陳怡誠攝)

陳金鋒風光退役，然而廠商致贈的陳金鋒雕像卻引發爭議，原因是雕像下方的廠商名稱字體太大，甚至超過鋒哥的名字，讓球迷罵翻。Lamigo球團與廠商緊急商議後，將下方廠商名稱「光隆海洋生技」加上「台灣巨砲」的牌子蓋過，希望爭議風波到此結束。

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「台灣巨砲」遮蓋廠商名稱。（陳怡誠攝）