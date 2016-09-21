火星上有蛇？NASA照片質疑作假

美國航空太空總署（NASA）無人探測器「好奇號」發布的照片中，有人發現疑似蛇的爬蟲類生物。(圖片取自NASA)

科技日新月異，人類探索外太空的能力越來越強，美國航空太空總署（NASA）無人探測器「好奇號」發布的照片中，有人發現疑似蛇的爬蟲類生物，認為這是火星上有生物的證據，不過也有人陰謀論者，認為這些照片只是取景於地球上某處沙漠，根本就是假的。

有一些陰謀論者聲稱「好奇號」根本沒上火星，而是在地球某個祕密地點拍攝，因為這些發布的的火星影像，有丘陵、台地及山峰和層狀岩石結構，地貌與美國西南部沙漠很類似。

但也有外星生物追蹤者，認為照片上發現疑似蛇的生物，指早有足夠的證據顯示火星上有更高等的生物，不過NASA否認該說法，表示人類大腦看到熟悉的影像因而產生錯覺，以為看到蛇或蜥蜴等動物，但實際上並不存在。不過許多外星生物追蹤者仍然相信火星上有生命體，認為NASA向來刻意掩蓋外星生命存在，就算有NASA也不會承認。

(中時電子報)