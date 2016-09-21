投資人等待Fed會議結果 美股小漲

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我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開兩天會議，將透露今年是否可能調高利率，華爾街股市今天收盤小漲。

分析師指出，在聯準會21日作出政策宣布之前，投資人謹慎應對。

彭博報導，道瓊工業指數小漲9.79點或0.05%，以18129.96點作收。

標準普爾指數小漲0.64點或0.03%，收在2139.76點。

科技股那斯達克指數小漲6.33點或0.12%，收5241.35點。

若干經濟學家說，聯準會明天可能意外宣布調高聯邦資金利率，但大多數仍認為將按兵不動。

聯邦資金利率目前維持在0.25-0.5%水準，研擬貨幣政策的聯準會公開市場委員會（FOMC）一再暗示有意於今年調高利率。

然而近幾週來若干經濟數據疲軟，引發各界對美國經濟強度產生質疑。其他主要經濟體持續疲弱，也不斷挑戰升息的理由。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟師歐蘇利文（Jim O'Sullivan）說，他認為可能於12月宣布升息。

投資人焦慮等待聯準會開會結果，歐洲主要股市漲跌互見，並呈現小漲小跌局面。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.3%，以6830.79點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升0.2%，收在10393.86點。

巴黎CAC 40指數下跌0.1%，收4388.60點。1050921

(中央社)