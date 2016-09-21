研究：美移民4個有1個無證
美國最新發布的一項移民分析報告指出，在美國的外國人中，無證移民佔的比率高達26%，換句話說，每4個外國出生而住在美國的民眾中，就有1個沒有合法居留身份。
皮尤研究中心( Pew Research Center) 20日發佈的無證移民分析報告指出，在美國居住的4360萬名於外國出生的人口中，無證移民佔了1110萬人，比率高達26%，等於每4個外國人，就有一個沒有合法居留身份。
這份報告還提到，從2009到2014年間，墨西哥籍的美國無證移民人數，2014年為580萬人，總數仍是所有海外國家之冠，不過成長明顯降低，反而是亞洲及中美洲的無證移民人數，從2009年到2014年間，增加32萬5000人，成為530萬人。雖然來自墨西哥的無證移民減少，但來自亞洲、中美洲以及撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）的無證移民人數增加，使得全美無證移民人數，仍舊維持穩定成長。
其中加州又以230萬人無證移民最多，德州、佛羅里達州、紐約州、新澤西州、伊利諾州，則分居二到六名。統計顯示，2014年美國的無證移民，平均待在美國時間長達13.6年，而66%的無證移民，都在美國至少待了10年。
(中時電子報)
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