東北風略增強 清晨微涼 北東有雨
今天受到東北風稍增強所影響，台灣東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
在溫度方面，各地清晨略有涼意，低溫約23、24度，白天北部、東半部預測高溫不超過30度，中南部雲量偏少，高溫可來到33度，不過高溫不會太久，傍晚氣溫稍降後還是會感受舒適。
而象局提醒，在東北風影響下，今天中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島，容易出現有8到9級的強陣風，北部、東半部也會仍有長浪出現，海邊活動的朋友要特別注意。
預計這樣東北風的天氣，將會持續大約一周，天氣相對之下非常穩定，白天高溫也明顯下滑，都只有30到32度，不過早晚在北部就很明顯下滑了，平地的低溫已經降到23-24度，提醒穿著上要稍微有調整。
未來的天氣改變主要還是看颱風的發展，多數預期周末在關島附近有擾動發展，有機會成為颱風，且這個時候有太平洋高壓的勢力在主導，如果有颱風發展，將會非常容易接近到台灣附近。
至於在今天空氣品質部分，今天全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低至中等級。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。