東北風略增強 清晨微涼 北東有雨

今天受到東北風稍增強所影響，台灣東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

在溫度方面，各地清晨略有涼意，低溫約23、24度，白天北部、東半部預測高溫不超過30度，中南部雲量偏少，高溫可來到33度，不過高溫不會太久，傍晚氣溫稍降後還是會感受舒適。

而象局提醒，在東北風影響下，今天中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島，容易出現有8到9級的強陣風，北部、東半部也會仍有長浪出現，海邊活動的朋友要特別注意。

預計這樣東北風的天氣，將會持續大約一周，天氣相對之下非常穩定，白天高溫也明顯下滑，都只有30到32度，不過早晚在北部就很明顯下滑了，平地的低溫已經降到23-24度，提醒穿著上要稍微有調整。

未來的天氣改變主要還是看颱風的發展，多數預期周末在關島附近有擾動發展，有機會成為颱風，且這個時候有太平洋高壓的勢力在主導，如果有颱風發展，將會非常容易接近到台灣附近。

至於在今天空氣品質部分，今天全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低至中等級。

(中時電子報)