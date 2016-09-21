印度街頭女老師遭刺20幾刀 無人阻止

監視器畫面可看到Singh(紅色箭頭)刺殺Karuna後，路人只敢在旁旁觀。(圖截取自itime的YouTube頻道)

印度德里(Delhi)大街上的監視器，拍下22歲女老師在光天化日下，遭到跟蹤她的男子猛刺20幾刀而死亡的身影，但影片中可清楚看到旁邊的路人沒人上前阻止，震驚了印度社會。

根據英國《獨立報》(Independent)報導，殺死這名女老師Karuna的人是34歲的已婚男子Surender Singh。監視器畫面顯示，Karuna當時和表姊在街上行走，Singh走向她後、下幾秒他朝Karuna刺了好幾刀，Karuna倒地後痛苦的掙扎，但Singh還繼續刺她並踢了她一腳。這時雖然旁邊有好幾人經過，但是有些人看到後立即逃走，只有兩名男子留下來，也有人騎機車經過，但看到Singh手上拿著刀子也不敢上上前阻止。

Singh告訴印度警方他已經愛上Karuna超過一年，警方表示兩人還是鄰居時，Singh就喜歡上Karuna，但因為Singh已婚所以Karuna並沒有理會。在她多次拒絕Singh的求婚後，Signh開始跟蹤她、甚至威脅要殺了她。幾個月前Karuna向警方抱怨，Singh騷擾她、常常打電話給她。但兩人被帶到警局後，獲得的建議是「妥協」，警方現在已經將Singh以謀殺罪起訴。

無人阻止這起事件在印度社群媒體上引起喧嘩，網友Niche表示在推特上說：「印度的旁觀者情結太嚴重了，怎麼有人可以活生生地旁觀一個女人被刺，真是太恐怖了。」另一名推特用戶Akhileshwar Sahay說：「德里不安全、印度不安全，德里有一名女性被跟蹤者刺死，這些瘋狂何時才會停止。」

(中時電子報)