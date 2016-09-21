9月21日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

陸海協會長：沒有九二 台灣參加國際會議不存在了

大陸海協會會長陳德銘說，蔡英文總統不能讓大陸猜，一定要對九二共識或兩岸同屬一中作出明確表態，但他對此已無法樂觀，「所有明白人都知道，現狀並沒有維持住。」他指出，所以海協會與海基會無法協商，台灣參加國際會議或多邊活動也不存在了。

提高女性法定婚齡 姑娘18才能嫁 擬修法

民進黨立委林靜儀昨於施政總質詢指出，民法所規定男18、女16歲可結婚，但這是1930年代，堪稱日本昭和時代沿用迄今的規定，早已不合時宜，是否考慮將訂結婚一律修成18歲？行政院長林全答覆表示，這部分確有檢討空間，也希望立法院形成共識，朝此方向思考。

藍營縣市長登陸搶客 林全：不要先設定政治前提

泛藍縣市首長登陸拚觀光，爭取到「區別待遇」的農產品採購、來台旅遊、擴大交流等利多。行政院長林全昨在立法院表示，政府樂見兩岸友善交流，但希望不要先設政治前提，也期盼交流注意國家主權及尊嚴，不要因此受到傷害。

蘋果日報

搭火車被吐痰 拖行扯落軌 台男巴黎遇襲重傷

出遊在外，小心自身安全！三名台灣遊客周日深夜在法國首都巴黎搭火車時，遭四名貌似東歐白人的辱罵吐痰，其中一名李姓男子甚至在下車時遭對方拉扯跌落月台，導致多重骨折，緊急送醫後幸無生命危險。我駐法國代表處已提供協助；駐法前代表呂慶龍則指，在巴黎旅遊常有被搶被偷等突發狀況，且近年東歐難民造成治安問題，提醒國人要小心。

被老闆送進牢發憤變中國地產大亨 出獄22年買老闆公司

被老闆送進監獄，出獄22年後竟買下老闆公司！中國地產大亨孫宏斌27歲那年，被聯想集團創辦人柳傳志以「挪用公款」罪名送進監獄，沒想到出獄後事隔22年，孫上周以138億元人民幣（約648億元台幣），買下老東家聯想控股的房地產事業，不但寫下一頁傳奇，也讓業界津津樂道、嘖嘖稱奇。

高中畢業先當兵 補助36萬

馬政府所推動的「全募兵制」，迄今仍無法達成需求的目標，為此，蔡英文政府決定推動「改良式募兵制」，除續推動軍人留營外，在增加募兵員額方面，國防部將配合教育部規劃推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，提供先就業後進修，爭取青年從軍，最高補助36萬元；此外，在「出路」方面，增加服役10年以上或因戰、公傷殘之現役軍人可參加退除役特考，多元化官兵職涯選擇。

聯合報

張兆順陷兆豐泥淖

被問到如果查到最後與洗錢無關要怎麼辦？張兆順無奈地說，「你說呢，我也不知道該怎麼辦」。對於今天要面對朝野立委的連番質問，張兆順豁達地說，「我不行就下台啊」，沒什麼好擔心的。

立法院本會期財政委員會今天登場，今天財委會針對「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」，邀請主管公股和金融業的「現任首長」許虞哲、丁克華會出席報告，「卸任首長」，包括國民黨立委、金管會前主委曾銘宗，及負責督導公股的前任財政部次長、華南金控董事長吳當傑也會出席，立委磨刀霍霍，預料現場將火花四起。

修法不及 10月雙假放定了

由於勞基法修法進度延宕，除九二八教師節勞工確定將放假外，新會期行政院雖將勞基法修正案列為優先法案，但因立法院正在總質詢，加上預算審查及人事同意權等，勞基法連年底能否三讀並不樂觀；至少十月底以前的「台灣光復節」和「蔣公誕辰紀念日」，勞工應該是「放定了」。

教部訂準則 小校不能說廢就廢

少子化加劇，不少偏鄉、離島小校被裁併，但因缺乏全國統一標準，常惹爭議。教育部為此訂定國中小合併或停辦準則草案，規定鄉鎮內若只有一所國中或國小不能裁；各年級只要有一名學生就要開班，除保障學生受教權，也避免社區或部落因廢校而消滅。

自由時報

「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日 國民黨開出10張支票 共5.2億

「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」八月十日公布，黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水。但據了解，國民黨竟於條例公布後的八月十一日，開立十張、每張面額新台幣五千兩百萬元，總共五億兩千萬元的支票，準備應付未來十個月的黨工薪水。由於這已涉及條例「禁止處分」規定，黨產會可能將對此採取相應行動。

糧農組織漁委會會議 中國逼我離場

中國施壓阻撓我參與國際組織又一樁。今年七月，農委會漁業署兩名官員前往義大利參與聯合國糧農組織（ＦＡＯ）漁業委員會（ＣＯＦＩ）會議，都已換好證件進入會場，但我方人員入場時曾出示我國護照，被中國人員注意到。主辦單位在中國施壓下，將我方人員驅離出場，到最後仍無法參與會議。

民眾拾遺兩種結局 貪警摸走現金 暖警急尋失主

一名早餐店老闆拾獲客人遺失的皮夾，送往新北市中和派出所，受理警員劉偉瀚竟摸走皮夾內四千元現金，再將皮夾及證件丟進垃圾桶，失主隔天向早餐店詢問後揭發此事，劉員竟辯「大家都這樣做」，新北地檢署昨依貪污罪起訴劉員。

(中時電子報)