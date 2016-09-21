布裘訴請離婚 Brangelina社群媒體爆紅

著名女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）訴請和影星丈夫布萊德彼特（Brad Pitt）離婚，讓媒體評論家驚訝又難過，也讓兩人合體的稱呼Brangelina在社群媒體爆紅。

時尚雜誌（Vogue）在線上報導兩人分手新聞時表示：「今天將會被記載為愛情死亡的一天。」

根據社群媒體分析公司Zoomph，在推特上，#Brangelina每分鐘被提及約720次，是聯合國大會的三倍多。

裘莉的律師今天表示，裘莉為了家庭的健全，已訴請和影星丈夫彼特離婚。彼特也發表聲明，表示非常難過，並懇求媒體遠離他的子女，給予他們隱私空間。

安潔莉娜裘莉的律師歐佛爾（Robert Offer）發表聲明說：「是為了家庭的健全，才做出這項決定。她不會對此發表評論，並要求在此時刻給予她的家庭隱私空間。」

路透社報導，法庭文件顯示，裘莉19日以無法化解的歧見為由，向洛杉磯高等法院訴請離婚。

裘莉尋求6個8至15歲孩子的生活監護權，而僅給予布萊德彼特探視權。裘莉未要求贍養費，而她在文件中所舉出的分居日期是今年9月15日。

彼特向時人雜誌（People）發表聲明表示：「此事令我非常難過，但是現在最重要的是我們孩子的福利。在這個具有挑戰性的時刻，我衷心懇求媒體給予他們應有的空間。」1050921

(中央社)