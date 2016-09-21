世界的唐獎 頒獎典禮25日台北登場

「世界的唐獎」，第二屆唐獎得主今天起陸續抵台，一場別開生面的世界級大型學術盛會唐獎週活動也自22日起跑，不只帶動國內產官學學術交流，更走向國際與世界對話，重頭戲頒獎典禮25日在國父紀念館登場。

迎接與尊榮唐獎得主，籌備多時的唐獎週活動於22日至28日隆重登場，包括歡迎酒會、頒獎典禮、音樂會、得獎人演講座談等。今年唐獎主題為「世界的唐獎」，唐獎基金會將陸續安排得獎人出席國際大型專家會議，分享得主專業與貢獻，發揮唐獎教育宣導的角色，與世界交流永續發展理念。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，基金會期盼能搭建學術交流的平台，並加強四大領域國際交流，參與四大領域代表性國際會議組織，如ISCU、EB、TWAS等；同時，也邀請唐獎生技醫藥得主伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）及珍妮佛‧道納（JenniferA. Doudna）分別參加2017及2018「實驗生物學國際組織」(EB ,Experimental Biology)、張鋒（Feng Zhang）則將出席FEBS（Federation of European Biochemistry Societies）及IUPHAR（The International Union of Basic and Clinical Pharmacology）2018年唐獎專題演講。

唐獎得主自2014年第一屆以來即備受國際肯定，今年6位得主更受國際矚目，自6月得獎人公布以來，廣受國際媒體注意及報導。

唐獎第二屆永續獎得主亞瑟‧羅森費爾德（ArthurH. Rosenfeld）以節能減碳為世代打造永續環境；生技醫藥獎得主伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）及張鋒（Feng Zhang）共同以基因編輯技術，為疾病治療找出新方向；漢學獎狄培理（William Theodore de Bary）以儒學思想研究，促進東西文化交流；法治獎路易絲．阿爾布爾（Louise Arbour）以無畏的勇氣，彰顯法治、人權與和平的真諦。

為迎接唐獎得主來台，唐獎週系列活動隆重又精彩，包括9月22日在國立故宮博物院舉行的歡迎酒會、25日在國父紀念館舉行頒獎典禮及圓山大飯店的盛宴、26日在國家音樂廳的世界共響音樂會四大活動，以及多場豐富的學術盛會，包括24日在福華文教會館舉行的得獎人演講，26至28日全台北中南各大學舉辦6場大師座談，主辦學校包括台灣大學、成功大學、中央大學、台北醫學大學、高雄醫學大學及中興大學，及3場與高中生對談、計13所高中響應，總計將吸引上千名高中師生一起參加。

來自世界各地唐獎第二屆得主今天起陸續抵台，全世界海內外計上萬名賓客共襄盛舉，25日下午2時30分在國父紀念館舉行頒獎典禮，將透過中視及Youtube頻道（https://youtu.be/NR4A1OtHwuw）全球同步直播，讓世界共同參與見證榮耀時刻。1050921

(中央社)