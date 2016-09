世界的唐獎 頒獎典禮25日台北登場

「世界的唐獎」,第二屆唐獎得主今天起陸續抵台,一場別開生面的世界級大型學術盛會唐獎週活動也自22日起跑,不只帶動國內產官學學術交流,更走向國際與世界對話,重頭戲頒獎典禮25日在國父紀念館登場。

迎接與尊榮唐獎得主,籌備多時的唐獎週活動於22日至28日隆重登場,包括歡迎酒會、頒獎典禮、音樂會、得獎人演講座談等。今年唐獎主題為「世界的唐獎」,唐獎基金會將陸續安排得獎人出席國際大型專家會議,分享得主專業與貢獻,發揮唐獎教育宣導的角色,與世界交流永續發展理念。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示,基金會期盼能搭建學術交流的平台,並加強四大領域國際交流,參與四大領域代表性國際會議組織,如ISCU、EB、TWAS等;同時,也邀請唐獎生技醫藥得主伊曼紐‧夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)及珍妮佛‧道納(JenniferA. Doudna)分別參加2017及2018「實驗生物學國際組織」(EB ,Experimental Biology)、張鋒(Feng Zhang)則將出席FEBS(Federation of European Biochemistry Societies)及IUPHAR(The International Union of Basic and Clinical Pharmacology)2018年唐獎專題演講。

唐獎得主自2014年第一屆以來即備受國際肯定,今年6位得主更受國際矚目,自6月得獎人公布以來,廣受國際媒體注意及報導。

唐獎第二屆永續獎得主亞瑟‧羅森費爾德(ArthurH. Rosenfeld)以節能減碳為世代打造永續環境;生技醫藥獎得主伊曼紐‧夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)、珍妮佛‧道納(Jennifer A. Doudna)及張鋒(Feng Zhang)共同以基因編輯技術,為疾病治療找出新方向;漢學獎狄培理(William Theodore de Bary)以儒學思想研究,促進東西文化交流;法治獎路易絲.阿爾布爾(Louise Arbour)以無畏的勇氣,彰顯法治、人權與和平的真諦。

為迎接唐獎得主來台,唐獎週系列活動隆重又精彩,包括9月22日在國立故宮博物院舉行的歡迎酒會、25日在國父紀念館舉行頒獎典禮及圓山大飯店的盛宴、26日在國家音樂廳的世界共響音樂會四大活動,以及多場豐富的學術盛會,包括24日在福華文教會館舉行的得獎人演講,26至28日全台北中南各大學舉辦6場大師座談,主辦學校包括台灣大學、成功大學、中央大學、台北醫學大學、高雄醫學大學及中興大學,及3場與高中生對談、計13所高中響應,總計將吸引上千名高中師生一起參加。

來自世界各地唐獎第二屆得主今天起陸續抵台,全世界海內外計上萬名賓客共襄盛舉,25日下午2時30分在國父紀念館舉行頒獎典禮,將透過中視及Youtube頻道(https://youtu.be/NR4A1OtHwuw)全球同步直播,讓世界共同參與見證榮耀時刻。1050921

