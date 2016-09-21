小布爆偷吃、呼麻成關鍵 裘莉難忍求離婚
「布裘」2年婚姻宣告結束！此消息震驚全球，由於兩人交往長達12年，沒想到短短2年就分道揚鑣，雙方發出共同聲明，證實此事。據悉兩人是因對孩子的養育觀念有分歧，但有消息指出，小布先前與女星瑪莉詠柯蒂亞合作鬧緋聞，讓裘莉相當不爽。
裘莉對6名子女疼愛有加，在教育上也很有想法，這回她與小布宣告離婚，外傳主因是因兩人對小孩的教育觀念有落差。但據了解，這僅是其中一項，小布先前與女星瑪莉詠柯蒂亞合拍《Allied》時爆出緋聞，讓裘莉相當不滿。
但有消息人士告訴《US》雜誌，小布與裘莉近幾年來什麼都能吵，小孩教育問題、政治理念問題、未來工作安排等，都能讓兩人大吵特吵！加上小布還被爆有酗酒、呼麻以及濫用藥物等問題，裘莉認為這些舉動對小孩而言是負面，才會讓她狠心決定分手。
除此之外，近年來裘莉關注世界人權問題，更是聯合國難民署特使，有傳她下一步想在英國政壇佔有一席，但為了獲得提名，她必須成為英國居民，因此有指她有意賣掉法國莊園移民，可這讓小布很不能諒解，他不願輕易賣掉充滿一家人回憶的家，加上他對未來工作規劃和裘莉也有出入，也成為兩人吵架原因之一。
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(中時電子報)
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