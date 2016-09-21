唐獎得主陸續來台 後山學子受邀北上

第二屆唐獎得主日前揭曉，今天起4獎項得主將陸續抵台，除了參與頒獎典禮，也會到全國各地與大學、高中師生互動。台東縣公東高工師生則特別受邀北上，參與唐獎盛會。

二年一度的唐獎週近日起跑，除了有一系列活動榮耀得主，唐獎基金會也趁此機會，邀請這些「大師級」的人物，到高中、大學校園演講，用人生故事勉勵台灣青年學子。

即將迎接唐獎得主到校的高中，包括北一女中、師大附中、高雄中學等，大學則包括台灣大學、台北醫學大學、中央大學、高雄醫學大學、中興大學、成功大學等。主辦單位也沒忘了東部學子，特別邀請公東高工師生，於本月25日北上參與唐獎頒獎典禮。

公東高工校長藍振芳告訴唐獎基金會，雖然學校遭受莫蘭蒂和馬勒卡颱風重創，校園正待復原，但唐獎的機會非常難得。2年前第一屆唐獎，師生一同北上，深受感動與震撼，尤其是面對面聆聽得獎人的講話，對孩子的啟發和影響很大。

唐獎基金會指出，今年頒獎典禮同時提供名額給大學、高中生代表，以及在台留學的境外生參與，以體現「世界的唐獎」的精神，期許台灣的年輕學子看見世界，迎向世界的每一個挑戰。1050921

(中央社)