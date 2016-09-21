布裘發離婚聲明 小布「我很難過」懇求給子女隱私

布裘聯合發離婚聲明。(圖／達志影像)

好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）情牽12年，20日驚傳已申請離婚，震驚外界，而稍晚兩人也先後發出離婚聲明，希望外界可以留給他們一點隱私，小布也失落表示：「我對此感到很難過」。

安潔莉娜裘莉透過律師發聲明證實已提交離婚文件，並以「家庭健康」為由做出的決定，她也不會再針對此事作出評論，希望外界能在這段時間給予她的家人一點隱私。據《PEOPLE》報導，布萊德彼特也在聲明中表示「感到非常難過」，但也口徑一致希望給他們一點空間，「現在最重要的是我們的孩子的安寧，這是他們在這艱困時間裡應得的」。

布萊德彼特和和安潔莉娜裘莉交往10年，直到2014年才結婚，不過期間常傳出婚變消息，這次真的將結束婚姻，也為演藝圈投下震撼彈

(中時電子報)