布裘離婚爭百億財產 小布僅有六子探視權

布裘兩年婚姻告吹，兩人同意均分百億財產。(圖/達志影像)

好萊塢「銀色夫妻」布萊德彼特和安潔莉娜裘莉驚爆離婚，兩人聲明並非第三者介入，而是對孩子養育觀念存在「無法消除的歧異」，據悉兩人已簽下劃分財產與監護權法律文件，不過高達128億台幣的財產，要在短時間內分配恐相當繁瑣耗時。

根據外媒報導，兩人交往十年來數度傳出婚訊，雖然交往期間分手傳完不斷，不過在2年前選在法國南部、價值台幣18億的自家豪華內的小教堂完婚，當時還由六名子女分工，負責當花童、替雙親遞婚戒，打破外界各項不實傳聞，但仍不敵對孩子養育觀念迥異宣告離婚，婚姻剛滿兩周年就宣告破局。

據悉兩人已在今年一月初透過律師簽署協議分手，兩人同意平分百億財產，包括位於法國、美國加州與紐奧良的豪宅等等，此外6個孩子的監護權雖由雙方共有，不過未來都將母親裘莉住在一起，布萊德彼特僅擁有探視權，布過根據消息指出，裘莉對於離婚感到相當「沮喪與不滿」，至於小布是否會有新動作則備受矚目。

(中時電子報)