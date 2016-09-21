負債千萬三餐不繼 台灣阿甘賣獎座度錢關

視障馬拉松選手張文彥（左）去年曾在市議員李新的陪同下召開記者會，痛訴協會會計彭玉慧以管理協會印信公文之便，將他掃地出門，他辛苦成立的按摩小棧也被吃掉。(季志翔攝)

張文彥是台灣第一位跑完馬拉松的視障選手，被譽為台灣之光，因與電影《阿甘正傳》裡的主角一樣喜愛跑步，也被稱為「台灣阿甘」。他原本開設「台灣阿甘按摩小棧」，連鎖店多達七家、營業額年破千萬，昨日卻傳出負債一千多萬元，現在連房租都付不出來，打算拿出兩座獎座來拍賣，籌錢度過財務難關。

台灣阿甘、全盲跑者張文彥，曾用雙腳跑遍世界各地，馬英九還在擔任台北市長時，還曾牽著阿甘的手一起路跑；可以說是全台知名度最高的盲胞之一。

他從選手退役之後開了好幾間視障按摩店，去年曾出面指控按摩店遭侵吞，今年又跳出來控訴想辦二胎房貸銀行不借，結果朋友拉線向民間款公司借貸，結果錢沒借到，還被騙了15萬元。

據《蘋果日報》報導，張文彥後來因為按摩小棧發生經營權糾紛，負債一千多萬元，還借了民間高利貸，每個月光是民間借貸利息就要七萬多元。現在打算拿出兩座獎座，希望一個能賣到200～300萬元。

該報導指出，現在張文彥三餐不繼，為了錢，平常也會到按摩小棧幫人按摩。

(旺報)