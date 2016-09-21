紐約新澤西爆炸案 白宮：恐怖主義行動

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白宮今天指出，紐約和新澤西週末的炸彈攻擊事件，看來是恐怖主義行動。

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）在紐約市的新聞簡報中說，「這的確看來是恐怖主義行動。」

攻擊事件過後，根據今天的刑事起訴文件，美國檢方以4項罪名起訴1名落網的阿富汗出生男子，包括使用大規模殺傷性武器和在公共場所引爆炸彈等。（譯者：中央社徐睿承）1050921

(中央社)