巴西總統UN發言 彈劾案給世界當例子

巴西總統泰梅爾今天在紐約第71屆聯合國（UN）大會開幕演說稱，工黨籍前總統羅賽芙彈劾案是「給全世界當例子。」

泰梅爾（Michel Temer）指出，羅賽芙（Dilma Rousseff）彈劾案，「在絕對尊重憲法的情況下，依循巴西國會和最高法院制定的規則進行。」

泰梅爾表示，這是巴西給全世界當例子，證明就算再有權勢者，也必須遵守法律規定。

這是泰梅爾從代理總統扶正後，首次出席聯合國大會。起初，各界以為泰梅爾會避開羅賽芙被彈劾和左派人士主張的政變理論等敏感議題，結果不然。

泰梅爾的演說也聚焦在巴西的經濟情況，稱新政府的目標是「恢復經濟成長和歸還巴西勞工失去的工作機會，讓國際市場恢復對巴西的信心。」

泰梅爾表示，巴西不會只追求利益而放棄原則，「我們希望自己的國家和全世界一樣：和平、可持續發展和尊重人權；這些都是巴西社會的價值觀，也是巴西站在國際舞台發聲的導向。」

泰梅爾提及敘利亞內戰的問題，稱政治解決乃刻不容緩。泰梅爾強調，敘利亞衝突的最大受害者是婦孺，必須確保「公民的人道救援。」

泰梅爾也談及以色列和巴勒斯坦之間的問題，稱「巴西支持兩國在彼此約定和國際承認的邊界內，和平共處。」

泰梅爾昨天在聯合國難民與移民高峰會發言指出，巴西約有8萬名海地人登記永久居留，另外超過2000名敘利亞難民為政府所承認。1050921

(中央社)