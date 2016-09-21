台抗癌資料技術先進 參與拜登計畫
美國副總統拜登在「社會善心高峰會」宣布，與台灣等9國合作癌症防治。出席會議的前國科會副主委孫以瀚表示，台灣有國家級的資料庫、技術與樣本，對研究有很大的益處。
拜登（Joe Biden）在聯合國基金會旗下的的社會善心高峰會（Social Good Summit）晚宴中宣布，與加拿大、中國、德國、瑞士、台灣、日本和南韓等國醫學機構，就癌症研究的蛋白質基因組學進行合作計畫。
拜登在長子波伊（Beau Biden）因腦癌過世後，展開全美抗癌登月計畫（Cancer Moonshot initiative），近期擴大邀請世界各國參與。前國科會副主委孫以瀚代表台灣出席19日在紐約舉行的活動與晚宴，並與多國大使及受邀人士會晤拜登。
孫以瀚表示，台灣有國家級的生化資料庫，當中蒐集許多癌症患者的樣本，可用最新方法分析癌症裡的生化標記，做為診斷依據。台灣有技術與樣本，對研究有很大的益處，因此才與美國合作。
他說，台灣的癌症研究相當不錯，與各國並駕齊驅，在肺癌與肝癌研究方面都相當先進。
台灣擁有長期的癌症病理和臨床紀錄，以及先進的診療技術是拜登的抗癌登月計畫選擇台灣的原因。
孫以瀚指出，台灣的樣本資料庫是很好的資源，分析技術上也相當先進。台灣對肝癌、肺癌與鼻咽癌這類常見癌症研究相當先進，病理與臨床上都非常強。
拜登在演說中強調醫學機構的門戶之見，導致當前癌症診治缺乏效能。他表示這種文化需要改變，未來美國的醫院與研究單位不公開報告將面臨罰款。
孫以瀚認為，拜登強調的是很多單位都把研究資訊當自己的寶貝，藏起來不願意分享給別人，多為發表研究、申請專利與發展藥物，拜登希望大家打破疆界，讓資訊即時分享，這是很好的方向。1050921
(中央社)
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