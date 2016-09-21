年金改革 連戰月退俸將大砍35％

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前副總統連戰月退俸上限，將從目前的新台幣28萬2003元，縮減為17萬3955元，每月減少10萬8048元。(資料照片)

立法院新會期將力拼年金改革的「政務人員退職撫卹條例第十三條條文修正草案」過關，揮刀砍向退休政務人員高額月退俸。依據資料顯示，新法若過關，前副總統連戰月退俸上限，將從目前的新台幣28萬2003元，縮減為17萬3955元，每月減少10萬8048元。行政院長林全昨在立法院答詢時表態力挺該修正案。

林全20日在立法院施政總質詢，答覆民進黨立委鄭運鵬關切的「黨職併公職」、「政務併事務」，以及退休軍公教「月退俸」等3項議題時，表明政府支持改革的立場，強調將列入優先處理項目。

(中時電子報)