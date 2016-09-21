董國猷投書 盼歐盟支持台灣與會ICAO
中華民國駐歐盟兼駐比利時代表董國猷投書歐洲媒體，呼籲歐盟成員國與其他志同道合的國家，一起支持台灣有意義參加國際民航組織（ICAO）大會。
董國猷以「支持台灣加入國際民航組織」（Taiwan’s bid for ICAO support）為題，投書以報導歐盟及世界新聞的跨媒體網路新聞平台「歐盟通訊員」（EU Reporter）。
他在投書中指出，比利時及其他歐盟會員國都是ICAO的成員，但40年來，中華民國卻因政治因素被排除在外。經過多年的努力及理念相同國家的協助，台灣民航局局長在2013年以貴賓身分獲邀出席ICAO第38屆大會，受到廣泛歡迎，並被視為與創造「無縫天空」的國際民航組織目標一致。
他表示，台灣是東亞地區的主要交通樞紐，台北飛行情報區2015年提供往來台灣153萬航管架次、5800萬人次出入境及轉機的服務。飛航安全、飛航服務、環境保護和其他航空相關事項皆需全球緊密合作，也更凸顯台灣參加國際民航組織的必要性。
投書指出，台灣出席國際民航組織大會，對途經台北飛行情報區5800萬人次旅客的福祉，對國際社會而言，遠比對台灣更為重要。身為國際社會一員，台灣有維護區域及全球民航安全的責任，並承諾致力為全球航空安全標準盡一份力量。
董國猷呼籲歐盟成員國與其他志同道合的國家，一起支持台灣今年有意義參與9月27日舉行的國際民航組織大會。1050921
(中央社)
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