勞基法修法延宕 10月有望再多2天假

勞基法修法延宕，能否順利在年底前三讀都不樂觀。勞動部長郭芳煜坦言，若修法來不及，除了928教師節，10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日照規定是要放假。(資料照片，黃世麒攝)

勞基法修法一拖再拖，行政院雖列為優先法案，但礙於立法院正在總質詢，加上預算及人事同意權審查等，能否順利在年底前三讀都不樂觀。勞動部長郭芳煜坦言，若修法來不及，除了928教師節，10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日這幾天，照規定是要放假。

國民黨立委王育敏昨在總質詢時指出，依照目前勞基法修正案時程，一定來不及在年底前三讀。民進黨團總召柯建銘也說，一例一休「應該到11月初才能處理」，而且「看時程可能會拖延」。

據《聯合報》報導，扣除業務報告、2周被借去審查司法院正副院長人事同意權案，加上本會期總預算，即便11月初能完成修法，初審完還要1個月協商冷凍期，能否順利在12月審完送院會，恐不樂觀。若年底趕不上，11月12日的國父誕辰紀念日、12月25日的行憲紀念日也有望一併放假。

(中時)